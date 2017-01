Arsenal fichó a obrero sin chamba como refuerzo en Premier League [VIDEO]

Arsenal le cambió la vida por completo a Cohen Bramall, ciudadano inglés que en pocos días pasó de ser un obrero en la fábrica de autos Bentley Motors a ser, desde el martes, en uno de los nuevos fichajes de los ‘Gunners’ en la Premier League, justo cuando sus jefes lo habían dejado sin empleo.



El técnico del Arsenal, Arsene Wenger, no dudó un instante en apostar por el lateral izquierdo de 20 años, que jugaba en una liga regional Hednesford Town a quien le vio condiciones parecidas a las del gran jugador inglés, Ashley Cole, y no dudo en desembolsar 40.000 libras (48.500 dólares) para llevarlo a Londres.



El nuevo lateral del Arsenal, Cohen Bramal, no pudo ocultar su emoción. "Increíble, increíble. Es un sueño hecho realidad. No puedo creer que esté aquí. Jugué un partido contra el Birmingham City el lunes. El martes, me despidieron de Bentley Motors y el miércoles llegó el Arsenal", dijo emocionado.



"Me quedé de piedra ha sido emocionante entrenar con el primer equipo", añadió Cohen Bramall, que antes no había pasado pruebas con el Crystal Palace, también de la primera división, y en el Sheffield Wednesday, de la segunda.