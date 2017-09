Arturo Vidal: Así celebró las Fiestas Patrias chilenas en Alemania [VIDEO]

Arturo Vidal, referente de la selección chilena y del Bayer Munich, no vive la mejor etapa de su romance con la hinchada de la 'Roja' tras anotar un autogol en las últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018, sino por los nuevos rumores de indisciplina en el equipo. Esto no ha sido impedimentos para que el 'Rey Arturo' comparta en sus redes sociales el festejo por una aniversario más de la independencia de Chile.



A miles de kilómetros Arturo Vidal vistió su casa de fiesta, no solo colgó la bandera de su pies en casi todas las ventanas de sus residencia, sino que además preparó unas empanadas que adoraron la mesa.



Pero lo que más impresionó fue que Arturo Vidal se vistió con la indumentaria típica: un sombrero de ala ancha y un poncho multicolor como si se dispusiera bailar una cueca, música que sonaba en uno delos televisores del volante del Bayern Munich.



Arturo Vidal celebró así las fiestas de su país en Alemania Arturo Vidal se puso poncho, sombrero y lució su clásica pose Arturo Vidal celebró así las fiestas de su país en Alemania

El chileno registró todos en su cuenta de Instagram, espacio donde el mismo ‘Rey Arturo’ ha compartido imágenes de su familia con alguna frases llenas de excesivo patriotismo. “¡Viva Chile mi...!”, escribió Arturo Vidal en una de las historias de su Red Social, en una imagen donde además aparece vestido de 'Huaso'. “Celebrando el 18 de septiembre. Nuestras queridas Fiestas Patrias”, agregó.