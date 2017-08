Arturo Vidal cometió 'blooper' con Bayern Munich y se 'mató' de la risa [VIDEO]

Arturo Vidal, uno de los mejores mediocampistas del mundo, no siempre deleita a sus seguidores con golazos o grandes actuaciones. Esta vez, con el Bayern Munich, cometió un 'blooper' que generó al burla de todos. ¡Mira la reacción del chileno!



Ocurrió en el minuto 31 de la primera parte. Arturo Vidal recibió un pase por el borde del área, se perfiló y acabó en el suelo por culpa de su pierna de apoyo, que lo llevó al suelo en el duelo frente a Napoli por el Audi Cup.



Lo normal sería que el jugador se pare y continúe como si nada hubiera pasado (para evitar el roche), pero no. Arturo Vidal tomó la pelota y empezó a reírse de su propia jugada con el Bayern Munich. Sin duda, el mediocampista tiene mucha correa.



Bayern Munich no pudo ante Napoli y cayó 2-0 con goles Houlibaly (14') y Giaccherini (55'). Todo esto por el Audi Cup.