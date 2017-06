Arturo Vidal: Estas frases harían jalarse los pelos a Marcelo Bielsa [VIDEO]

Arturo Vidal, uno de los jugadores más importantes de la selección chilena, actual campeón de la Copa América y candidato de fuerza en la Copa Confederaciones negó que el crecimiento de la selección mapochina se deba a la influencia de Marcelo Bielsa en la llamada 'generación dorada'.



Pese a su juventud, Arturo Vidal fue testigo de ese proceso de crecimiento. "Marcelo Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de la selección chilena", disparó el volante.



Arturo Vidal no tuvo reparos para contarle esto al diario alemán Süddeutsche Zeitung y desacreditar lo hecho por Marcelo Bielsa en la selección chilena durante el periodo 2007- 2011.



Con 30 años, Arturo Vidal, debutó en la selección chilena en febrero de 2007 con Nelson Acosta como entrenador, añade que el crecimiento de la Roja en el fútbol coincide con la aparición de buenos jugadores "Del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile. Y este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos. Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones", agregó.





En cuanto al desarrollo de la selección chilena en la Copa Confederaciones, donde hoy enfrenta a Alemania, destacó "Chile es un equipo maduro. Nos hemos ganado un respeto mundial y queremos ganar esta Copa para mostrar nuestro fútbol", finalizó.