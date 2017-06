Arturo Vidal: Así reaccionó chileno contra jueces por error del VAR [VIDEO]  

Arturo Vidal, capitán de la selección chilena, no sabe disimular y en esta ocasión no fue diferente. Mucho más aún cuando la decisión del árbitro Damir Skomina, fue anular el gol de su compañero, Eduardo Vargas, tras la consulta de la Revisión del Video Asistente (VAR), en su debut de la Copa Confederación ante Camerún.



Finalizado el primer tiempo Arturo Vidal fue busca del cuarto oficial que tiene coordinación con los árbitros del VAR y le gritó. "Estos con las cámaras me cobran fuera de lugar". El juez le responde "Arturo, que estás alegando". la respuesta del volante de la selección chilena no se hizo esperar. "Cómo se van equivocar así, tarado", respondió indignado.



Sobre el final, Arturo Vidal, controló su rabia y con la victoria de la selección chilena ante Camerún , tuvo otra óptica sobre el VAR (Video Assistant Referee) un tanto menos crítico. “Es un poco extraño esperar la cámara, pero hay que ir acostumbrándose, son cosas que van ayudar al fútbol a mejorar”, dijo



Sobre el triunfo ante Camerún, Arturo Vidal se mostró entusiasmado con llegar a instancias finales con la selección chilena. “El equipo se vio concentrado, intenso, con muchas ganas de ganar. Eso nos llevó al triunfo”, declaró.