¿Arturo Vidal cuenta los días para retirase de la selección chilena? Esto dijo tras perder ante Bolivia

Arturo Vidal se la tiene jurada a quienes lo critican en la selección chilena. El mediocampista sufrió una nueva derrota con la 'Roja' en La Paz ante Bolivia por las Eliminatorias y se refirió, otra vez, sobre su continuidad. ¿Qué dijo ahora?



"Terminé adolorido, pero nada, queda poco, ya me voy a retirar", lanzó Arturo Vidal al canal "Mega" tras finalizar el partido contra Bolivia. ¿Será que ya cuenta lo días para decirle adiós a su selección? No es la primera vez que toca este tema.



Luego caer ante Paraguay 3-0 de local el último jueves, Arturo Vidal escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Ahora deben estar felices los mala leche que hay en este país. Pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme".



Asimismo, Arturo Vidal justificó el mal momento de Chile en las Eliminatorias Rusia 2018. "A nosotros no nos ayuda mucho haber estado en la Copa Confederaciones porque todos los que estuvimos ahí llegamos un mes después que los demás (a sus equipos), los otros se preparan mejor y tienen más partidos. Llegamos con la mitad de la pretemporada en el cuerpo", sentenció.