Atlético Madrid: Oblak realizó sensacional triple atajada ante Leverkusen por Champions [VIDEO]

No hay duda que el portero Oblak es uno de los mejores del mundo. Esta vez se lució en el choque entre Atlético Madrid y Bayer Leverkusen por el partido de vuelta de la Champions League en el Estadio Vicente Calderón. ¡Maestro!



Todo ocurrió en el minuto 67 del segundo tiempo. Una mala salida del defensa uruguayo José María Giménez provocó un ataque peligroso de los jugadores del Bayern Leverkusen. El portero esloveno reaccionó de gran forma.



El alemán Volland quedó frente al guardameta y no pudo batirlo. Luego la pelota se fue por un costado y Oblak volvió a salvar su arco. Y no conforme con su actuación, salvó su arco por tercera vez de manera magistral.



Atlético Madrid ganó 4-2 en la ida al Bayer Leverkusen por la Champions League. Oblak fue la figura este enfrentamiento de vuelta en el Calderón por mantener su arco en cero.