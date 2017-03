Atlético Madrid vs. Granada: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por la Liga Santander

Atlético Madrid vs. Granada: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'colchonero' visita este sábado (2:45 p.m. / ESPN) al Granada por la fecha 27 de la Liga Santander en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en un un partido vital para los dos con dos retos diferentes: el conjunto andaluz, por la permanencia; el equipo madrileño, por la cuarta posición sin perder de vista la tercera.



Si para el Granada, la salvación es la meta, por la que compite desde el inicio del curso, ahora a cinco puntos, aunque sin salir del descenso desde mediados de septiembre, la realidad actual del Atlético Madrid es el cuarto puesto, en el que encadena diez jornadas, mientras anhela algo más, el podio, al que observa a siete puntos.



En ese vaivén que ha sufrido el Atlético en esta Liga también se incluyen sus opciones de ser tercero. Antes de la última jornada, parecía casi imposible; después, con su rotundo triunfo ante el Valencia (3-0) y el empate del lunes del Sevilla con el Alavés (1-1), la tercera plaza sigue siendo difícil, pero no tanto, además con un duelo directo en casa en la próxima cita del campeonato.



Lo será siempre que el equipo madrileño consiga el triunfo este sábado. Es el único argumento válido para creer en el podio de la clasificación en el estadio Los Cármenes, donde el Atlético llega de nuevo exigido por un nulo margen de error, por su déficit y por la presión de la Real Sociedad, a un punto, y del Villarreal, a cuatro.



Y con el once ya definido. En él, según las pruebas, reaparecerá Nico Gaitán. En una temporada de altibajos, en la que nunca se ha hecho con un puesto en la alineación tipo -su mayor continuidad de titular han sido tres encuentros seguidos entre el 10 y el 19 de febrero-, es una de las novedades principales para Granada.



Hay más en el once del Atlético Madrid: la entrada en el medio de Thomas Partey por Gabi Fernández, baja por su operación del pasado martes de una fractura en dos dedos de la mano; la vuelta de Juanfran Torres al lateral por Sime Vrsaljko y el regreso de Diego Godín, tras cumplir sanción, al centro de la defensa por Lucas Hernández.



También la posición de Yannick Carrasco, que jugará en la delantera ante las bajas por lesión de Kevin Gameiro y Fernando Torres. Ninguno de los dos viaja a Granada. El primero, por unas molestias en el abdomen; el segundo, por el traumatismo craneoencefálico sufrido hace diez días en el estadio de Riazor.



En ataque es indiscutible Antoine Griezmann, que ha marcado once goles en 16 partidos de 2017 y uno de los ocho jugadores que repiten titularidad respecto al 3-0 al Valencia, junto al portero Jan Oblak, el central Stefan Savic, el lateral Filipe Luis, los centrocampistas Saúl Ñíguez y Koke Resurrección y el citado Yannick Carrasco.



Enfrente, el Granada llega al encuentro tras el mazazo sufrido el pasado sábado en Leganés (1-0), donde sumó su sexta derrota seguida a domicilio ante un rival directo por la permanencia y ofreció una pésima imagen.



Este traspié y los cuatro puntos sumados por el Deportivo de la Coruña entre la pasada jornada y el choque que estaba aplazado y jugó el pasado miércoles frente al Betis le han dejado a cinco puntos de la salvación, por lo que no se puede permitir volver a pinchar este sábado.



El Granada buscará ante el Atlético Madrid prolongar su buen momento como local, ya que ha vencido en los tres últimos encuentros jugados ante su público a Las Palmas (2-1), Betis (4-1) y Alavés (1-0).



Su técnico, Lucas Alcaraz, pierde para el partido al extremo marroquí Mehdi Carcela-González por sanción y al medio griego Panagiotis Kone por lesión, aunque recupera hasta a seis jugadores: los defensas Dimitri Foulquier, Martin Hongla, Matthieu Saunier y Gastón Silva, el medio Uche Agbo y el delantero Artem Kravets.



Todo hace indicar que los cinco primeros retornarán al once inicial, mientras que el atacante estará de principio en el banquillo salvo que no se recupere de las pequeñas molestias físicas que arrastra el delantero colombiano Adrián Ramos.



Otra de las novedades en la alineación será que Isaac Cuenca adelantará su posición de los últimos encuentros para convertirse en el sustituto de Carcela-González.



- Alineaciones probables:



Granada: Ochoa; Foulquier, Hongla, Saunier, Gastón Silva, Héctor; Uche, Wakaso, Isaac Cuenca. Andreas Pereira; y Adrián Ramos.



Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Koke, Thomas, Saúl, Gaitán; Griezmann y Carrasco.