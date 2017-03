Atlético Madrid vs. Sevilla: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Chocan por la Liga Santander

Atlético Madrid vs. Sevilla: EN VIVO EN DIRECTO. Se enfrentan este domingo (10:15 a.m. / DirecTV) sus opciones de clasificación directa para la Champions League, en un tremendo pulso de intensidad, tensión, presión y fútbol por el tercer puesto, en el caso local, y por esa posición y algo más, la pelea por el título, en el visitante.



Tercero, el conjunto andaluz, contra cuarto, el madrileño; el subcampeón de la última Champions League frente al campeón de la última Liga Europa; Diego Simeone contra Jorge Sampaoli o los 57 puntos del Sevilla frente a los 52 del Atlético Madrid. En juego el podio de la tabla, con el añadido de la diferencia particular entre ambos.



En la primera vuelta, venció el Sevilla por 1-0, en un choque muy medido desde la táctica, muy competido, igualado, con pocas ocasiones y resuelto en la segunda parte, las mismas características que configuran el encuentro de este domingo; para los dos después de compromisos de la Champions League, pero con distintas sensaciones.



Si el Sevilla, el martes, fue eliminado por el Leicester con una derrota por 2-0 en Inglaterra en el choque de vuelta; el Atlético Madrid, el miércoles, repitió por cuarto año consecutivo en los cuartos de final del torneo europeo, después de tramitar con un 0-0 su duelo con el Bayer Leverkusen, al que había goleado en la ida por 2-4.



Un impulso más para el Atlético, como lo han sido las dos últimas citas de la Liga. Hace dos semanas estaba a nueve puntos de la tercera posición del Sevilla, su mayor desventaja respecto a ese puesto desde 183 jornadas antes; hoy, dos victorias madrileñas y dos empates andaluces después, está a cinco puntos. Y con duelo directo.





Un objetivo que parecía imposible, con el Atlético más centrado en sostener la cuarta posición, ahora parece posible, pero siempre con un requisito indispensable este domingo en el Vicente Calderón: el triunfo, el único marcador para creer de nuevo en entrar en el podio de la tabla, en el que no está desde hace diecisiete jornadas.



De ahí no se ha movido el Sevilla en los últimos quince choques del campeonato, ahí tiene cinco puntos de ventaja sobre el Atlético y desde ahí persigue al Barcelona, segundo, y al Real Madrid, líder, en la lucha por el título del torneo. El conjunto andaluz encara la jornada a tres y cinco puntos de ambos puestos, respectivamente.



Y siente por detrás la amenaza del Atlético, rearmado en 2017 en todas las competiciones, con sólo tres derrotas en 19 encuentros oficiales, y, sobre todo, en la Liga, en la que sólo ha perdido un partido de los once jugados desde la Navidad. Los dos últimos los ha ganado, con un 3-0 al Valencia y con un 0-1 en Granada.



Y, en los dos, con Antoine Griezmann como protagonista. En el primero marcó dos goles, el 1-0 y el 3-0; en el segundo, decidió el duelo con el único tanto. Suma seis tantos y dos asistencias en los siete partidos más recientes, ha marcado doce dianas en los 18 choques de 2017 y este domingo liderará el ataque del Atlético.



A su lado estará Fernando Torres o Kevin Gameiro. Es la principal duda de la alineación, de la que el técnico no ha ofrecido ninguna pista, apenas que uno de ellos comenzará el encuentro y el otro lo terminará. El madrileño ya estuvo disponible ante el Leverkusen, aunque no jugó; el francés vuelve después de dos partidos de baja.

Al once regresan seguro el medio centro Gabi Fernández, también después de dos partidos fuera de la competición entre una lesión y una sanción, y el lateral brasileño Filipe Luis, que cumplió un encuentro de suspensión el pasado miércoles en la Liga de Campeones.



También vuelve el montenegrino Stefan Savic al centro de la defensa junto al uruguayo Diego Godín, con Juanfran Torres o Sime Vrsaljko en el lateral derecho, mientras que en la alineación se mantienen el portero Jan Oblak y los medios Koke Resurrección, Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez, además de Godín y Griezmann.



Enfrente, el Sevilla llega herido y en su peor momento del curso al Vicente Calderón, después de tres encuentros sin ganar, dos de la Liga y uno de la Liga de Campeones, y tocado tras ser eliminado de la máxima competición europea el pasado martes frente al Leicester, rival ahora del Atlético en los cuartos de final de este torneo.



Los sevillistas parecen desinflados en las últimas semanas y ya suman tres partidos seguidos sin lograr el triunfo, con dos empates consecutivos en LaLiga Santander -Alavés (1-1) y Leganés (1-1)- y la dolorosa derrota del pasado martes en el campo del Leicester inglés (2-0), que supuso la eliminación en los octavos de final europeos.



A falta de once jornadas para que concluya la Liga, en la plantilla hispalense ya solo se centran en esta competición con el objetivo de aferrarse a esa tercera plaza que durante tantas semanas ha ocupado y que le daría el acceso directo la próxima campaña a la Liga de Campeones.



El argentino Jorge Sampaoli, su técnico, está pendiente hasta última hora de la evolución de cuatro jugadores que llegaron con molestias físicas de la cita europea del martes: los dos centrales titulares habituales -el francés Adil Rami y el argentino Nico Pareja-, el mediapunta argentino Joaquín 'Tucu' Correa y el habitual portero suplente, David Soria.



Rami sufre una elongación en el recto anterior derecho, Correa una elongación en el bíceps femoral izquierdo, Nico Pareja molestias de pubis y David Soria un dolor en la rodilla derecha.



Los que serán bajas seguras en el Calderón por contrato son dos jugadores cedidos esta temporada por el Atlético de Madrid, el delantero argentino Luciano Vietto y el centrocampista también argentino Matías Kranevitter.



Alineaciones probables:



Atlético Madrid: Oblak; Juanfran o Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Saúl, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann y Torres o Gameiro.



Sevilla: Sergio Rico; Mariano, Mercado, Lenglet, Escudero; Iborra, N'Zonzi; Sarabia, Franco Vázquez, Vitolo; y Jovetic.