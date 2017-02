Atlético Tucumán vs. Junior: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro argentino confía en poder remontar este jueves el 1-0 sufrido en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores ante el Junior, que es colista en la Liga colombiana tras perder los tres partidos que jugó y apunta sus cañones a la Copa.



"No sé cuál será el planteo táctico que utilizaremos en nuestra cancha, pero sí sé que saldremos a ganar el partido. Esta es una experiencia nueva para nosotros y el 1-0 no es un mal resultado. La sensación que nos llevamos es que sí, se puede", dijo en la previa el centrocampista Rodrigo Aliendro.



Atlético Tucumán, que juega por primera vez en su historia un torneo internacional, accedió a esta instancia al superar en la segunda fase al ecuatoriano El Nacional por un global de 3-2.



El entrenador, Pablo Lavallén, ensayó durante la semana con un 4-4-2, en reemplazo del habitual 4-1-4-1, y dispuso el ingreso del delantero Cristian Menéndez en lugar de Leandro González.



"Faltan 90 minutos y confiamos en nuestras posibilidades", sostuvo Lavallén.



Los únicos partidos oficiales del equipo en este verano austral fueron los de la Copa Libertadores ya que la Liga argentina está en receso desde mediados de diciembre hasta el próximo 3 de marzo.



En tanto, Junior llega a este encuentro con un andar irregular.



A pesar de que ganó los tres partidos en la Copa Libertadores, ante Atlético Nacional (1-0) y el Carabobo venezolano (1-0 y 3-0), perdió los tres encuentros que disputó en el torneo doméstico.



Este domingo fue superado a domicilio por el débil Alianza Petrolera por 2-1.

Vamos rumbo al Estadio Monumental José Fierro de Tucumán para hacer reconocimiento de campo🦈 #VamosConTodo #ConmebolLibertadoresBridgestone pic.twitter.com/WoKDSO0f4j — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 22 de febrero de 2017



"El Junior no puede perder con Alianza Petrolera, con todo respeto. La tranquilidad que tengo es que el equipo que va a jugar en Tucumán es otro y ese equipo tiene la mentalidad bien arriba, está esperando el partido desde el jueves", dijo tras la derrota el entrenador, Alberto Gamero, que preservó a varios de los titulares.



Gamero dijo que están "preparados para pasar de ronda" y que para ello presentará un equipo bastante similar al que se impuso en la ida el 16 de febrero con gol de Robinson Aponzá.



Alineaciones probables:



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, David Barbona; Cristian Menéndez y Fernando Zampedri.



Junior: Sebastián Viera; Lewis Ochoa, Deivy Balanta, Alexis Pérez, Héctor Quiñones; James Sánchez, Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Jonathan Estrada; Robinson Aponzá y Roberto Ovelar.