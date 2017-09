Baja Inka 2017: Pepe Yompián busca consagrarse en la gran final [VIDEO]

José Manuel Yompián apunta a lo más alto en la cúspide de su carrera deportiva. A sus 54 años, desea volver a subir al podio de la carrera off road más importante del Perú, donde logró conseguir una gran hazaña en el 2016, al obtener un esforzado tercer puesto en la categoría Cuatrimotos.



Esta vez el piloto del team Music Market, no la tendrá nada fácil, pues llegarán a la competencia 16 participantes de Perú, Bolivia y Argentina a competir en la misma categoría, donde resaltan nombres de consagradas figuras del cross country mundial como: Pablo Copetti (ARG), Nicolás Cavigliasso(ARG) y Walter Nosiglia (BOL), entre otros.



Este importante desafío forma parte de la preparación de Pepe Yompián para el rally Dakar 2018, para lo cual viene entrenando de manera exhaustiva con su compañero de equipo Álvaro Rivera Santander: “Esta será una prueba muy técnica y de máxima exigencia física, para la que estoy preparado. Esta vez serán cuatro etapas y 1000 kilómetros, la presencia de grandes pilotos dakarianos me motiva aún más a conseguir el reto, subir nuevamente al podio del Baja Inka”, señaló el piloto Music Market.



Yompián viene de cosechar grandes logros en el deporte motorizado, recordemos que en el 2016 también consiguió convertirse en el campeón nacional del Inka Off Road. El también exitoso empresario musical, busca ser un referente para la juventud que sigue su carrera deportiva y lo toma como ejemplo, por el esfuerzo y dedicación para asumir grandes desafíos, sin importar la edad.



Pepe Yompián se siente completamente preparado para volver a hacer historia en el máximo reto sudamericano, que se llevará a cabo del 13 al 17 de setiembre y tendrá como escenario las imponentes y extensas dunas del desierto de Paracas. Esta fecha formará parte del calendario CODASUR FIA, Latinoamericano FIM, que cuenta con un récord de inscritos de 69 pilotos en las distintas categorías, con los cuales Yompián logrará medir su experiencia.