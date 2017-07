Baptista marcó violento gol al ángulo con Brasil frente a China en el Mundial de Leyendas [VIDEO]

El apodo 'bestia' no lo tiene gratis. Júlio Baptista, ex estrella mundial del fútbol, se lució con Brasil en el Mundial de Leyendas que se juega en Londres. El delantero le 'rompió' el arco al portero de China. ¡Golazo!



Júlio Baptista recibió un pase el medio sector del campo, dio unos pasos y sacó un violento remate que terminó en el ángulo de China. Sin duda, un gran tanto del ex delantero de Real Madrid, Arsenal, entre otros.



Al final, Brasil terminó goleando 7-0 a China en el Mundial de Leyendas y ya está en el cuartos de final del torneo. Este gol de Júlio Baptista se hizo viral en las redes sociales.

En el torneo de leyendas, Julio Baptista demostró que sigue siendo "La Bestia" y marcó un golazo en toda la escuadra pic.twitter.com/5yhe480LHe — MercaGol (@MercaGol) 15 de julio de 2017



Ojo que no todos deslumbran con sus jugadas o goles. Hace unos días, el brasileño Rivaldo hizo el ridículo al intentar un rabona frente a Italia.