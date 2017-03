Barcelona: Así fue la alocada fiesta de Neymar por remontada en Champions League [VIDEO] 

Neymar fue uno de los pocos que creyó siempre en la remonatada. Lo hizo horas antes de salir al campo mostrando en su cuenta en Instagram una gorra con el mensaje 'Respeta mi historia'. La historia le dio la razón al brasileño que finalmente protagonizó una hazaña en el triunfo de Barcelona 6-1 sobre el PSG por la Champions League y una ocasión única para festejar a lo grande.



Neymar no solo armó la fiesta dentro del campo y en el vestuario del Camp Nou. El brasileño pidió licencia a Luis Enrique para festejar y el DT de Barcelona, consciente de este enorme triunfo, no tuvo reparos en darle libertad a sus jugadores que lo pusieron en los cuartos de final de la Champions League.



Neymar decidió soltar toda su euforia junto sus amigos, familiares y su cantante favorito 'Thiaguinho' en un boliche de la ciudad. Mientras que Gerard Piqué, quien no acudió ala fiesta mostró su euforia con esta frase: "Que contraten enfermeras dentro de 9 meses porque hoy se va a hacer mucho el amor",



Neymar organizó una fiesta en tiempo record en Barcelona para festejar pase a cuartos de final Neymar organizó una fiesta en tiempo record en Barcelona para festejar pase a cuartos de final

A la fiesta de Neymar llegó el piloto de fórmula 1, Lewis Hamilton, quien estuvo en el Camp Nou, entre otras celebridades que llegaron para festejar la hazaña junto a los jugadores entre los más entusiastas, Samuel Umtiti.