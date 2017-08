Barcelona demanda a Neymar por más de 8,5 millones de euros

El club Barcelona presentó este martes una demanda laboral contra el jugador brasileño Neymar por incumplimiento de contrato, tras su salida para firmar por el París Saint Germain (PSG), a inicios de agosto.

Barcelona le reclama a Neymar que devuelva una parte de su prima de renovación y una indemnización de 8,5 millones de euros, según se lee en el comunicado.

"En esta demanda, el Club reclama al jugador la cantidad ya liquidada correspondiente a la prima de renovación por incumplimiento de contrato; 8,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios; y un 10% adicional en concepto de mora", explica la nota.

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/opVIIJ4mh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 22 de agosto de 2017

Barcelona explica presentó la demanda el 11 de agosto ante el Juzgado de lo Social de Barcelona y la ha trasladado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la envíe "a la Federación Francesa de Fútbol y a la FIFA, a los efectos legales oportunos".



El club azulgrana también solicita que el PSG asuma el pago de las cantidades reclamadas "en caso de que el jugador no pueda hacerse cargo".



"El FC Barcelona ha impulsado estas acciones en defensa de sus intereses, después de una rescisión unilateral del contrato instada por Neymar Jr, pocos meses después de la firma de su renovación hasta el año 2021", añadió el club en su comunicado.

NEymar envió estos dardos a Directiva de Barcelona

Recordemos que, el pasado domingo, Neymar envió un mensaje a su ex jefes en la tienda barcelonista: "Estoy muy triste con la directiva del Barcelona", dijo tajante el también capitán de la selección brasileña



Neymar, que fue llevado a PSG luego de pagar 261 millones de dólares a Barcelona, prosiguió con su discurso. "Pasé cuatro años allí y fui muy feliz. Al principio, fui muy feliz. Pasé cuatro hermosos años y me fui feliz, pero con ellos (la dirección del Barcelona), no".