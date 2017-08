Barcelona tuvo el peor tropiezo de inicio de temporada, nada menos que ante Real Madrid, y hoy la contratación de Paulinho al parecer no ha tenido la aceptación que la directiva esperaba en la hinchada, por el contrario las dudas ya se siembran sobre los aficionados en Cataluña.



El temor de los hinchas de Barcelona en sufrir nuevos papelones como el domingo en el Camp Nou, se incrementa cuando llegan informaciones desde Inglaterra donde el 2016 el flamante refuerzo, Paulinho, fue considerado como "el peor fichaje en la historia del Tottenham" según la revista especializada 'Four Four Two' (4-4-2), luego de una lección entre los hinchas del cuadro inglés.



En redes sociales ya se empieza a cuestionar a Barcelona por la inversión de 47 millones de dólares en Paulinho un jugador de 29 años que buscaba el final de su carrera en el fútbol chino y los antecedentes no favorecen a los catalanes.



Paulinho fue fichado por Tottenham por poco más 20 millones de dólares. Apenas anotó 10 goles en 45 partidos fue su record en la Premier League, y por ese motivo perdió el titularato en el equipo. Aunque su debut fue con un gol de taco ante el Cardiff City.