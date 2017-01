Barcelona: El escandaloso error arbitral que evitó triunfo ante Real Betis [VIDEO]

Barcelona y Real Betis empataron 1-1 en el Benito Villamarín por la Liga Santander, en un partido que fue marcado por un grueso error arbitral. Un gol mal anulado que pudo darle una victoria al equipo de Luis Enrique de visita. ¿Qué pasó?



La jugada se dio en el minuto 78, Alexei Vidal desbordó por derecha y sacó un centro al corazón del área del Real Betis. Neymar no alcanza a conectar la pelota por un jalón que recibe por parte de un defensor.



El que sí logró a tocar el balón fue Jordi Alba, aunque con algo de incomodidad por la marca que estaba recibiendo. Acto seguido, se abre la polémica: el esférico logra cruzar la línea de gol y el árbitro no cobra el tanto para Barcelona.



Como se puede ver en las imágenes de la televisión, el gol fue legítimo para los culés. Pero el juez se deja llevar por el defensa que despeja el balón. Incluso no ve a los líneas para corroborar la jugada.