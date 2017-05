Barcelona: Gerard Piqué fue internado en un hospital por un virus estomacal

Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, ingresó al hospital "Vall d'Hebron" por un virus estomacal por el que no entrenó en los dos último días, según informó "Catalunya Radio". EL defensa no viajó a Las Palmas para el duelo de este domingo por la Liga Santander.



La baja del central se suma a la del sancionado Sergi Roberto, así como a la ausencia por lesión del francés Jérémy Mathieu, por lo que Luis Enrique tendrá que improvisar en la defensa, especialmente en el lateral diestro, donde no cuenta con ningún especialista.



En ese sentido, el entrenador azulgrana ha admitido que ante las bajas convocará para el partido de mañana al central del filial Marlon Santos, un jugador que se ha entrenado toda la semana con el primer equipo.



"No condiciona nuestro sistema el hecho de que ellos jueguen con tres delante. Jugaremos con el sistema táctico que pienso que nos va bien a nosotros, no decidimos el sistema en función del rival", ha dicho.