Neymar ya tendría reemplazo. Barcelona ha hecho una oferta de casi 10 millones de euros al año al jugador francés Ousmane Dembélé, quien extrañamente no acudió a los entrenamientos de su club Borussia Dortmund, quien lo ha sancionado temiendo que deje al club para marcharse a España.



El técnico de Borussia Dortmund, Peter Bosz, teme que le pase lo mismo que le sucedió a Barcelona con Neymar, tras anunciar la ausencia del delantero. "Dembélé no estuvo en el entrenamiento de hoy. No sabemos dónde está. Intentamos contactarlo, espero no le haya sucedido nada malo", explicó el técnico holandés.



Todo apunta a que la oferta de Barcelona de 10 millones de euros anuales, libres de impuestos, hizo 'desaparecer' al extremo francés. El jugador está forzando su salida, y solo faltaría el acuerdo entre los clubes para que firme por 5 temporadas como lo hicieron con Neymar.



Barcelona además habría aumentado la oferta a 130 millones de euros (casi 150 millones de dólares) para sumarlo a su plantilla ya que las primeras negociaciones, por 100 millones de euros, fue rechazada días atrás por Borussia Dortmund.