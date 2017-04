Barcelona vs. Juventus: Memes del partido por cuartos de final de la Champions League [FOTOS]

El Barcelona vs. Juventus ha generado gran expectativa en el mundo entero y los memes de la previa del partido ya son el pan de cada día de los usuarios en las redes sociales. El partido se juega en el Stadium de Turín desde la 1:45pm. por cuartos de final de la Champions League.



La Juventus tiene este martes la ocasión propicia para vengarse de la dolorosa derrota que, en la final de la Champions League de 2015, le infligió el Barcelona (3-1).



"El Barcelona es un equipo extraordinario y sobre el papel es imposible prever si alguien puede vencerles", explicó la leyenda blanquinegra Alessandro del Piero.



"No hay defensa que pueda parar a la 'MSN' del Barcelona. Lo vuelvo a repetir, creo que, jugador por jugador, son imbatibles", aseguró el exfutbolista, que no obstante matizó: "En cualquier caso, el París Saint-Germain estuvo a un paso de eliminarles".



Los jugadores del Barcelona ya agotaron el comodín del milagro esta temporada y tendrán que salir mucho más concentrados en el Juventus Stadium para no repetir la debacle del Parque de los Príncipes (4-0) que, no obstante, consiguieron solventar (6-1 en el partido de vuelta).



"Contra el Barcelona solo hay una forma de ganar y es jugando en equipo", explicó Del Piero al tiempo que afirmaba que los blaugranas "son claros favoritos" en esta eliminatoria.



La 'Vecchia Signora' sabe que una de las claves de este cruce pasa por frenar la capacidad ofensiva de Neymar Jr., Leo Messi y Luis Suárez, evitando a toda costa que consigan anotar un gol en Turín.