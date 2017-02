Barcelona: Luis Enrique se molestó con preguntas incómodas tras aplastante derrota ante PSG [VIDEO]

No lo soportó. Luis Enrique respondió de mala manera cuando un reportero le hizo varias preguntas sobre la catástrofe que vivió el Barcelona al caer por 4-0 de visita ante el PSG de Francia por Champions League. El DT llegó a exasperarse a pesar de tener las cámaras registrando todo frente a él.

Cuando se le preguntó si el resultado sería por la actitud de los jugadores del Barcelona, Luis Enrique puso cara del pocos amigos y dijo "bueno, vamos a los tópicos fáciles de cuando pierden los jugadores no tienen actitud y cuando ganan son muy buenos, nada más lejos de la realidad", afirmó el DT.

Ese solo fue el inicio de una serie de ásperas respuestas con las que Luis Enrique demostró que solo tenía ganas de irse sin rendir más declaraciones tras lo ocurrido y que ha puesto la vaya muy alta para que Barcelona pueda pasar a cuartos de final de Champions League.

"Se ve que no veis muy bien el partido, porque hemos cambiado de posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo más por dentro, con más libertad", continuó el estratega del Barcelona.

"Podíamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo. Repito: si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas, ¿eh? No os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad, pero cuando se gana también aceptaría el mismo trato y el mismo trato en las entrevistas en ese tono que te veo ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera cuando se ganan los partidos", insistió Luis Enrique y al reportero solo le quedó dejar ir al DT del Barcelona.