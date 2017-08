Barcelona: Luis Suárez cinco fechas fuera de las canchas por esta lesión [VIDEO]  

Barcelona aún no se repone del baile que le dio Real Madrid y hoy por la mañana tuvo que asumir otra mala noticia: La lesión de Luis Suárez que lo tendría cuatro o cinco fechas fuera de las canchas, tras una lesión en la final de la Supercopa de España, en el Santiago Bernabéu.



Dos golpes sufrió el delantero de Barcelona durante el encuentro en Madrid. El más fuerte ante Keylor Navas a pocos metros del arco. El diagnóstico de Luis Suárez rápidamente fue remitido ala selección uruguaya con esta precisión: Traumatismo de su rodilla derecha, con una rotura parcial de cápsula posterior.



Bajo esta situación Luis Suárez estará cerca de cuatro a cinco semanas fuera de las canchas, por lo que el delantero charrúa no solo se perderá los encuentros de La Liga con Barcelona, sino también los duelos con su selección ante Argentina y Paraguay, por las Eliminatorias Rusia 2018.



Luis Suárez será sometido hoy a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión y saber que duelos de La Liga se perderá. Desde ya se supo que no estará ante el Betis en el Camp Nou y ante el Alavés en Mendizorroza.