Barcelona: Mira la bromita que no le gustó a Javier Mascherano [VIDEO]

Barcelona volvió a los entrenamientos y pese a que todos estaban de muy ánimo había uno al que no había que molestar, Javier Mascherano. Cual enano gruñón el volante argentino no soportó una broma del portugués André Gomes quien se llevó tremenda guapeada del ‘Jefecito’.



Cuando el plantel de Barcelona salia de vestuario rumbo al campo, el portugués quiso hacerle una broma al central argentino y como este no le prestaba atención le aplicó una llave propia del Judo y puso la cabeza del referente debajo de su brazo algo que no le sentó nada bien.



Javier Mascherano, en ocasiones, capitán de Barcelona se puso más serio que nunca y le pidiendo explicaciones al portugués, por su falta de respeto. Pero las bromas no terminaron en la Ciutat Esportiva, donde sobraba el buen ambiente.



Luis Suárez, se puso en complicidad con Samuel Umtiti para poner en el centro de las bromas a Neymar y bromear sobre su nuevo corte de cabello que en todo momento quiso ocultar con una gorra de lana. Esta vez ninguno se molestó.