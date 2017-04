Barcelona: Mira lo que dijo Luis Enrique sobre una nueva remontada [VIDEO]  

Barcelona, lo puede todo. Es lo que piensan todos sus hinchas. Pero el entrenador de los cules, parece que no. Luis Enrique, no solo se mostró disgustado tras la derrota 3-0 sobre la Juventus, sino que además desesperanzado en una nueva remontada, como ante el PSG, ahora por los cuartos de final la Champions League.



El entrenado del Barcelona, además tirado el tablero electrónico sobre la espalda de los jugadores. "Da igual si considero el resultado justo o no. He revivido una pesadilla. Una sensación lamentable. La primera parte ha sido nefasta, hemos regalado dos goles. Es difícil de explicar. El rival fue superior en intensidad. El posicionamiento del equipo ha sido nefasto", comentó Luis Enrique.



Cometer errores en la Champions League es un pecado y el DT de Barcelona hace una mea culpa. "No he sabido transmitirlo bien a mis jugadores, porque para nada era lo que yo les había pedido. Me siento muy triste e impotente. Lo que he visto ha sido muy grave. Estaba viendo la tercera parte de lo que sufrí en París".



Pero para los hinchas de Barcelona lo más preocupante llegó sobre el final, Luis Enrique, parece no ver un futuro. Pues ante la pregunta del reportero sobre una nueva remontada en Champions League "Me cuesta mucho más creer en una remontada". sin embargo minutos después a un periodista italiano le contestó. "El Barcelona jugando a su nivel puede meterle cuatro a cualquiera"