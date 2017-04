Barcelona: Mira lo que ahora piensa Luis Enrique sobre nueva remontada [VIDEO]

En el Barcelona, la esperanzas nunca mueren y una muestra de ello es el discurso de Luis Enrique, entrenador de los catalanes quien confía en Lionel Messsi y compañía para darle la vuelta al 3-0 sufrido en Turín y soñar con las semifinales de la Champions League.



El entrenador de Barcelona que veía difícil una nueva remontada como en el PSG minutos después del partido parece que se ha llenado de optimismo. "Veo un equipo capacitado que no tendrá las cosas fáciles, pero con las ganas de darle la vuelta a esto", dijo Luis Enrique tras la última rueda de prensa.



Pero además tras la última práctica de Barcelona, no dio paso atrás sobre la crítica que hizo a sus jugadores el día del partido. "No me arrepiento de nada de lo que dije después del partido en Turín. Era lo que sentía", dijo el estratega sobre la carga que tuvo sobre sus jugadores.





El DT de Barcelona también se defendió de la prensa. "No tengo la sensación de que sea mi peor momento. Los palos verdaderos nos los damos nosotros mismos. No me interesa nada de lo que se ha publicado. Ni he leído ni he escuchado. El argumento fácil del periodista es decir: si encajas goles en los últimos minutos, estás mal físicamente. Si encajas goles en la primera parte es que estás mal tácticamente. Aunque tú insistas en algo, hay circunstancias del fútbol que ocurren", finalizó Luis Enrique.