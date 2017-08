Barcelona: Nadador hizo respetar a víctimas de atentado terrorista en competencia [VIDEO]

Europa se conmueve por la tragedia que vivió Barcelona tras ser víctima del terrorismo con dos ataques que han consternado a todo el mundo. En medio de esta lucha contra la barbarie el nadador ibérico, Fernando Álvarez, representante del Club Natación Cádiz, buscó que la organización del Mundial Master de Bulgaria, se solidarice, pero ante la negativa, su reacción se ha vuelto tendencia en YouTube.



Fernando Álvarez, pese a no ser de Barcelona, pidió a los directivos del campeonato mundial, 'Un Minuto de Silencio' en memoria de las víctimas del terrorismo en los últimos ataques en su país. Pero no encontró respuesta.



La solución del nadador español se puede observar en las imágenes de YouTube, pues no encontró mejor manera de rendir honores a sus paisanos caídos por la violencia del terrorismo islamista que quedándose parado a la hora de la partida y no lanzarse a la piscina algo que mucho reconocieron con aplausos.



La organización le denegó la propuesta en memoria de las victima de Barcelona, alegando que no había tiempo que perder. El español decidió permanecer parado en su lugar hasta que sus contrincantes regresaran de la prueba de 200 metros. Una forma individual de rechazar la violencia y el terrorismo que ya da la vuelta al mundo.