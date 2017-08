Barcelona: Paulinho hizo este regalazo a su chofer chino antes de viajar a España [VIDEO] 

Paulinho comprobó algo que todos decían: que fuera de ser un gran jugador, es una gran persona. El nuevo fichaje de Barcelona, no tuvo mucho tiempo para solucionar todos sus temas pendientes en la lejana China y demostró que los objetos materiales no lo obsesiona al punto que regaló muchas de sus pertenencias ante de volar a España.



Paulinho quien fue comprado por 40 millones de euros por Barcelona, sorprendió al chofer que lo movilizaba por las complicadas calles de China. El brasileño horas antes de irse le entregó las llaves de su auto Mercedes Clase S, como un regalo por su eficiente trabajo cada vez que lo llevaba a los antrenamientos del Guanzhou.



El gesto de Paulinho fue revelado por un ex empleado del club en China. "Él se negaba a recibir dinero, en su lugar le gustaba dar. Por ejemplo, le dio sus audífonos Beats y el carro a su chofer. Hay muchas personas que son más ricas que Paulinho, pero muy pocos tan generosos como él", dijo Liang Ke, alto ejecutivo del club en su cuenta de weibo.



Publicar sólo los últimos 5 segundos de dominadas de Paulinho es grosero. Aquí el video completo. No lo hizo mal:pic.twitter.com/FDv2i7ThxZ — Mario Riveretti (@RiverettiMX) 17 de agosto de 2017

El flamante mediocampista de Barcelona, Paulinho, también tuvo un gesto con su podólogo brasileño a quien se lo llevó a China junto a toda su familia, pagando la escuela de sus hijos y una cirugía que necesitaba uno de los pequeños.



"Paulinho nunca ha tenido aires de grandeza. Él dice hola o gracias a casi todo el mundo y siempre cumple con las necesidades de los demás" agregó el empleado del Guanzhou.