Barcelona: este niño peruano podría ser el siguiente Lionel Messi [VIDEO y FOTOS]

Son muchos los niños y jóvenes que sueñan con llegar a ser unos ídolos del balompié mundial y tener el estatus de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otros más, cuyas piernas valen millones de dólares. No son pocos los que aspiran llegar a Barcelona, club que cuenta con jugadores que, por sí solos, tienen el valor económico de un equipo completo.



Este podría ser el destino de un chico peruano, quien ha sido reclutado por este elenco. Se trata, como sostuvo Canal N, de Miguel Martel, un niño de 12 años que se pondrá la camiseta de Barcelona.



El joven entrenará con las categorías de menores del club catalán, algo que podría ser su trampolín en el competitivo mundo del fútbol. Todo indica que este Miguel Martel hará noticia ni bien ponga el pie en el césped de Barcelona.



"Cuando tenía 6 años metí 21 goles en 6 partidos. Siempre dominaba la pelota. Me la ponía en la espalda. Y a veces no me salía, pero me molestaba. Pero yo seguía entrenando y daba buenos pases. Rompí vitrinas y espejos, pero mi papá me ha dicho que no importa eso", fue lo que dijo el deportista, quien viajará a España muy pronto para comenzar sus labores en Barcelona.



El mencionado equipo le dio una beca integral a Miguel Martel, asunto que ya da cuenta de las posibilidades que tiene para el balompié. Pero todavía no nos ilusionemos. El niño tendrá que ganarse la atención de los entrenadores de Barcelona y dejar atrás a otros chicos que provienen de diferentes países donde el club tiene filiales.



De lograr su objetivo, Miguel Martel podría unirse a Juan Seminario, Miguel Loayza y, al más recordado y exitoso de todos, Hugo 'Cholo' Sotil, peruanos que jugaron en Barcelona.

