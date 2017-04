El clima en Barcelona tras la derrota frente a la Juventus, por la Champions League, es de los peores y ha abierto heridas en el grupo. Una de ellas tras la discusión entre el entrenador Luis Enrique y el defensa catalán Gerard Piqué.



La prensa español toma testimonio del personal del club que fue testigo de los reclamos de Luis Enrique a Gerard Piqué por no atender las múltiples indicaciones que le dio durante el partido hasta el punto de señalarlo como responsable de los goles.



Gerard Piqué no habría aceptado el regaño de Luis Enrique y habría respondido el DT se había equivocado en el planteamiento táctico, frente a la mirada atónita de todos sus compañeros del Barcelona en el vestuario.



Toda la bronca del Barcelona al detalle fue revelada por el programa 'Fútbol Total', de la programación de Direct TV. situación que destacan diarios como Sport y As de España entre sus noticias principales.