Barcelona: Marco Verratti rompió el sueño de los hinchas catalanes [VIDEO]  

Los hinchas de Barcelona se despertaron con una mala noticia. El internacional italiano Marco Verratti, apareció hoy en los entrenamientos del Paris Saint-Germain (PSG), y el club no tardó nada el publicar las fotos del jugador en todas sus redes sociales y enviar así el mensaje a los catalanes.



Pese a los intentos de Barcelona por convencer económicamente a los dirigentes de PSG, estos no accedieron a desprenderse de la pieza clave de su equipo en el mediocampo y hoy el italiano, pasó las pruebas médicas y por la tarde empezó las pruebas físicas.



Muchos hinchas del Barcelona leyeron este mensaje en las redes sociales. "El futbolista italiano Marco Verratti se reencontró con su compañeros esta mañana (viernes), antes de saltar al césped. El número 6 del equipo realizó una sesión de trabajo al margen del resto de jugadores antes de llevar a cabo un entrenamiento específico", indicó el PSG en un comunicado.



Por su lado, el presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, había lamentado la negativa del PSG en las negociaciones. "Marco Verratti es un jugador que gusta a los técnicos. Y sabemos que él quiere venir al Barça. Aquí el problema es que el PSG ya nos ha dicho que no quiere negociar", dijo entrevista con el diario Mundo Deportivo.