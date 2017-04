Barcelona: Tristeza, desazón, lagrimas y fustración de los culés por derrota ante Juventus por la Champions League [FOTOS]

¡No lo podían creer! Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar mostraron su tristeza, frustración y desazón al no poder lograr el objetivo de ganar en Turín y poder irse con tranquilidad a casa. El Barcelona cayó 3-0 y sus estrellas no pudieron hacer nada contra la humillación que sufrieron en campo italiano.



Aunque muchos hinchas están más que seguros que el Barcelona con la dupla MSN podrá remontar el resultado, otros aseguran que la oportunidad no se repite dos veces y la Juventus tendría casi pie y medio en semifinales de la Champions League.



La Juventus arrolló al Barcelona, en el partido de ida de los cuartos de la Champions League, con un contundente 3-0 que deja la eliminatoria muy de cara para los italianos y obliga a Barcelona a otra remontada épica, tal como lo hizo ante el PSG.



El argentino Paulo Dybala, con un doblete (min. 7 y 22), y el italiano Giorgio Chiellini, a la salida de un córner (55), hundieron a un Barcelona desdibujado toda la noche y superado por la presión juventina.



Barcelona cayó 3-0 ante Juventus por cuartos de final de la Champions League.

Este partido por Champions League fue demasiado para el Barcelona, que casi repite el mismo resultado de la ida de los octavos de final, cuando cayó 4-0 en el Parque de los Príncipes, ante el París Saint-Germain.



Entonces se obró el milagro y en el Camp Nou volteó la eliminatoria (6-1). Ahora tendrá que completar una gesta similar para estar en semifinales.