Barcelona: TV mostró los insultos de Luis Enrique a Mascherano y Piqué en Champions [VIDEO]

Luis Enrique, técnico del Barcelona, perdió los papeles en el duelo frente a Juventus por los cuartos de final ida de la Champions League. El español no tuvo reparos en insultar de la peor forma a Javier Mancherano y cuestionar la posición de Gerard Piqué. ¡Qué fuerte!



Como se puede ver en las imágenes que mostró el programa español "Jugones de La Sexta", Luis Enrique se ofusca con sus defensas y lanza una serie de insultos que son poco comunes en equipos de gran nivel como el Barcelona.



"De tres, que estás de dos. ¡Geri (Piqué), de tres!", gritó Luis Enrique a Gerard Píqué en casi todo el partido. "En el partido no me equivoqué tácticamente", dijo el DT tras el partido con Juventus.



Pero lo peor se lo dijo al argentino Javier Mascherano. "¡Madre mía, Masche! ¡Vete a la mierd...!", disparó Luis Enrique, molesto por el pobre partido que estaban haciendo sus pupilos.