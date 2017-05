Barcelona vs Alavés: EN VIVO Día, hora, canal y Guía TV de final de Copa del Rey

Barcelona vs Alavés: EN VIVO. Los azulgranas enfrentan este sábado al Alavés por la final de la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. El partido arrancará a las 2:30 p.m. de Perú (DirecTV) y 9:30 p.m de España (beIN LaLiga y beIN Sports Connect). ¿Eres de otro país' Revisa la guía TV completa más abajo.



El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, confía en que su equipo imponga su experiencia en finales y logre que su rival de mañana, el Deportivo Alavés, acuse los nervios de disputar su primera final de la Copa del Rey.



"Es un escenario al que no está habituados y tendrán un exceso de tensión. Intentaremos que les pese el hecho de no tener la costumbre de llegar a finales y que nosotros podamos mostrar nuestra superioridad con fútbol", ha manifestado en la rueda de prensa previa a la final del Calderón.



Luis Enrique ha reconocido que los jugadores albiazules seguramente llegan a la cita "más ilusionados" que los azulgranas, pero se ha mostrado convencido de que no les ganan en ambición. "No he visto un grupo de jugadores más ambicioso que este Barcelona", ha subrayado



País, horario y canales de televisión en América para el Barcelona vs Alavés por la final de la Copa del Rey



Argentina (4:30 p.m. / DIRECTV Sports 610-619)

Bolivia (3:30 p.m. / sin confirmar)

Brasil (4:30 p.m. / sin confirmar)

Canada (3:30 p.m. / beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, fuboTV Canada

Chile (3:30 p.m. / DIRECTV Sports 610-619)

Colombia (2:30 p.m. / DIRECTV Sports 610-619)

C.Rica (1:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

Cuba (3:30 p.m. / Tele Rebelde

Ecuador (2:30 p.m. / DIRECTV Sports 610-619)

El.Salvador (1:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

Estados.Unidos (3:30 p.m. - 12:30 p.m. fuboTV, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., beIN SPORTS USA, beIN SPORTS en Español

Guatemala (1:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

Honduras (1:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

México (2:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

Nicaragua (1:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

Panamá (2:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

Paraguay (3:30 p.m. / Tigo Sports)

Perú (2:30 p.m. / DIRECTV Sports 610-619)

Puerto.Rico (3:30 p.m. / sin confirmar)

R.Dominicana (3:30 p.m. / SKY Sports 504-546)

Uruguay (4:30 p.m. / DIRECTV Sports 610-619)

Venezuela (3:30 p.m. / DIRECTV Sports 610-619)



En cualquier caso, el preparador asturiano se ha deshecho en elogios hacia el que considera "el que, sin duda, es el equipo revelación de esta Liga" y ha dicho estar preparado "para que pase de todo" en los noventa minutos que, en principio, durará la final.



"El Alavés es un equipo que está en forma, que llega en su máximo nivel, juega bien a fútbol, es muy intenso, presiona bien, utiliza muy bien el juego en largo, tienen una gran transición, está muy bien estructurado, define muy bien, apenas encaja goles y puede utilizar varios registros", ha afirmado.