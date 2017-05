Barcelona vs Alavés: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Final de Copa del Rey en el Calderón

Barcelona vs Alavés: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro culé enfrenta este sábado al Alavés en el Estadio Vicente Calderón en busca de su título número 29 de Copa del Rey (primero para los vascos). Luis Enrique, técnico de Barcelona, podría despedirse con un éxito del banquillo luego de 3 años al mando.El partido arrancará a las 2:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de DirecTV.



Eliminado en cuartos de final de la Champions League y segundo en la Liga Santander, el Barcelona quiere la Copa del Rey para evitar una temporada en blanco, en una campaña en la que solo ganó la Supercopa de España, un trofeo considerado menor. ¿Podrá lograrlo? No te pierdas el encuentro de este sábado.



Barcelona ya adelantó que el lunes dará a conocer al sustituto del técnico gijonés, pero antes Luis Enrique quiere alzar su noveno título en tres años.



"Es un partido especial, la posibilidad de acabar mi ciclo en el Barcelona con un título más", dijo este viernes 'Lucho' en la rueda de prensa previa al encuentro contra Alavés.



A su favor juega que ha ganado las dos finales de Copa del Rey en las que ha dirigido al Barcelona, aunque el equipo llega a este partido con algunas bajas sensibles.



Su triplete atacante formado por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, no podrá contar con éste último, lesionado en un entrenamiento el jueves, aunque también estaba sancionado de cara a este encuentro.



Enfrente estará un Alavés, que tras subir a Primera División el verano pasado, culmina la temporada con su segunda final en sus casi 100 años de historia.



El Alavés ya dio la sorpresa en septiembre al ganar en Liga Santander 2-1 al Barcelona en su feudo del Camp Nou, aunque es cierto que en la segunda vuelta del campeonato español, los azulgranas se tomaron la revancha con un contundente 6-0.



Barcelona vs Alavés: Alineaciones probables



Barcelona: Cillessen - Mascherano, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta - Messi, Paco Alcácer, Neymar. Entrenador: Luis Enrique Martínez



Alavés: Pacheco - Femenía, Alexis, Ely, Feddal, Theo - Marcos Llorente, Manu García, Ibai, Méndez - Deyverson.