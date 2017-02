Barcelona vs. Athletic Bilbao: EN VIVO EN DIRECTO. El conjunto azulgrana recibe en el Camp Nou al Athletic Bilbao con la tranquilidad de haber encarrilado su eliminatoria copera frente al Atlético de Madrid, pero sin margen de maniobra tras ceder dos nuevos puntos en la Liga Santander la pasada jornada, ante el Betis, en el Benito Villamarín.



Aunque el conjunto bilbaíno hace quince temporadas que no gana en el Camp Nou en Liga, su visita siempre es incómoda para los azulgranas. Y más esta semana, pues tres días después de recibir a los de Ernesto Valverde, se juegan el pase a la final copera ante la escuadra de Diego Simeone.



Los catalanes parecían haber mejorado en su juego las últimas semanas, pero su discreto partido en Sevilla y la segunda parte del Calderón, pese a la victoria por 1-2, han vuelto a generar algunas dudas.



Pese a que el Barcelona vuelve a estar a cuatro puntos del Real Madrid, que además todavía tiene que disputar su partido aplazado contra el Valencia, Luis Enrique aun confía en poder pelear hasta el final por la Liga. Por eso, las dos principales ausencias que tendrá mañana su once titular vendrán obligadas por las lesiones: las de Andrés Iniesta y Sergio Busquets.



Denis Suárez se perfila esta vez como el recambio de Iniesta como interior y André Gomes podría relevar a Mascherano como sustituto de Busquets. También es baja por lesión el lateral Lucas Digne.



Mientras, el Athletic viaja a Barcelona animado a terminar con su negra racha en el Camp Nou, donde encadena 19 partidos y más de 15 años sin ganar, y doce derrotas consecutivas en el campeonato liguero. No obstante, asume que le será más que complicado ya que a esos números incontestables le añade el flojo rendimiento de este curso a domicilio, que se traduce en solo ocho puntos sumados de 27 posibles, dos empates sin goles y cuatro derrotas en sus seis últimas salidas, y más de tres meses sin ganar.



Esas estadísticas ligueras fuera, a las que se añade tres derrotas en sus tres partidos de Liga Europa y uno más en una Copa en la que solo ganó en Santander a un Racing ahora en Segunda B, contrastan con el poderío de los de Ernesto Valverde en San Mamés, escenario donde encadena 15 partidos sin perder, diez en Liga.



La plantilla bilbaína está convencida de ser capaz de competir ante cualquier rival y en cualquier campo. Al Barcelona, además, le suele dar bastante guerra últimamente, como en el primer partido liguero en La Catedral de esta temporada, a pesar del 0-1 final, o en la más reciente eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, en la que los de Luis Enrique Martínez se vieron 2-0 abajo en el descanso de la ida en Bilbao.

🔊 Luis Enrique: "Si alguien se anima a vaticinar que no vamos a ganar la Liga que piense en las dos últimas temporadas" #FCBlive pic.twitter.com/pCb9gaWUvy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 de febrero de 2017



En ese partido, y también en la vuelta, en la que un Athletic plagado de bajas ya no dio el nivel de San Mamés, Valverde optó por un novedoso 1-4-4-2 con Iñaki Williams al lado de Aritz Aduriz y Raúl García y Enric Saborit en las bandas que le dio buen resultado y que podría repetir mañana. Aunque entonces Iker Muniain, goleador y destacado en los dos últimos partidos, no estaba al nivel que se encuentra ahora. Pero arrancar con un Saborit que ya marcó en el Camp Nou en Copa y dejarse de inicio un jugador que puede cambiar el partido puede ser una buena opción ante lo visto en la Copa.



La referencia copera permite apostar por el regreso al once del últimamente destacado Ander Iturraspe en el puesto de un Beñat Etxebarria al que problemas musculares le están impidiendo la continuidad que hizo de él pieza clave del equipo rojiblanco. Asimismo, podría volver ya a ser titular Yeray Álvarez, fijo antes de ser operado hace un poco más de un mes del cáncer testicular que ya tiene superado y a quien podrían ayudar para el regreso la sobrecarga muscular de Bóveda durante la semana.



No viajan a Barcelona ni los lesionados Kepa, Sabin y Elustondo ni los 'cachorros' Villalibre y Simón, ambos de nuevo al Bilbao Athletic. Además, Valverde ha descartado a Etxeita y Mikel Rico.



Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; André Gomes, Denis Suárez, Arda; Messi, Luis Suárez y Neymar.



Athletic Bilbao: Iraizoz; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; Raúl García, Iturraspe, San José, Saborit; Williams y Aduriz.