Barcelona vs. Deportivo Alavés: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azulgrana y el Alavés jugarán este sábado en Mendizorroza un partido con mucho interés, pues el equipo vasco fue uno de los verdugos de los culés en el Camp Nou en la primera vuelta y aparece nuevamente en su agenda como rival en la final de la Copa del Rey.



El conjunto vasco regresó el pasado septiembre por el Camp Nou tras diez años sin hacerlo, y después del primer parón por partidos de las selecciones, supo aprovecharse (1-2) de un Barcelona que arrancó sin Luis Suárez, Iniesta ni Messi, que estuvieron en el banquillo, mientras que la suma Neymar y Paco Alcácer fue infructuosa.



Una vuelta después, el Barcelona ha tenido muchos más tropiezos en diferentes escenarios, pero se ha mantenido arriba, aunque con una distancia con el líder Madrid de un punto que es virtual, porque los madridistas tienen dos partidos aplazados (Valencia y Celta).



🔊 "El Alavés es el equipo revelación de la temporada". Lo más destacado de la rueda de prensa de Luis Enrique, aquí: https://t.co/wGHHvd61Sw pic.twitter.com/dKmJTOvnH0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 de febrero de 2017



Lo que muchos consideraron un accidente en el Camp Nou ha acabado por confirmar a un Alavés muy solvente, en la duodécima posición y que con 27 puntos parece tener muy encarrilada la permanencia justo el año que ha ascendido de Segunda División.



A todo ello, el premio a la tenacidad les ha llevado a una final de la Copa del Rey que jugarán contra un Barcelona abonado a este partido en las últimas tres temporadas.



El equipo catalán viene de cuajar buenos resultados y no tanto buenos partidos de fútbol, en los que alterna destacados minutos con periodos irreconocibles.



Desde el partido en el campo del Betis (1-1), en el que los barcelonistas estuvieron desaparecidos casi 75 minutos, el equipo de Luis Enrique no ha acabado de rodar fino un partido entero, aunque en el 3-0 contra el Athletic el fin de semana pasado tuvo buenos minutos con un once muy condicionado por las rotaciones.

🔊 Luis Enrique: "No está mal ganar cuando no juegas bien pero nuestro objetivo es ganar y jugar bien" #fcblive pic.twitter.com/7GoIiRHD6A — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 de febrero de 2017



El movimiento de banquillo también se verá en Mendizorroza, a tenor del compromiso azulgrana en la Champions que tendrá el martes en el campo del París Saint-Germain, en la ida de los octavos de final de la competición europea.



La línea que esta vez no tocará Luis Enrique será la del tridente atacante, después de que Neymar descansase por sanción el martes contra el Atlético de Madrid y Leo Messi acabase sustituido para tomarse un respiro en el anterior encuentro liguero.



Ante la reaparición de Andrés Iniesta y Sergio Busquets tras sus lesiones, se espera que los dos adquieran ritmo y minutos desde el principio (ya entraron en la segunda parte el pasado martes en la Copa) y vuelvan a recuperar la titularidad.



Luis Enrique no podrá contar con cuatro jugadores, tres de ellos por lesión (Javier Mascherano, Rafinha Alcántara y Arda Turan) y un cuarto (Gerard Piqué) por precaución y, en su caso, pensando en el partido europeo del próximo martes ante el Paris Saint Germain.





El Alavés, por su parte, recibe al equipo de Luis Enrique Martínez con la resaca de la primera clasificación en sus 96 años de historia a una final de la Copa del Rey.



El cuadro vitoriano llega a este encuentro en uno de sus mejores momentos de la temporada, ya que sólo ha perdido un partido de los últimos 16 que ha disputado entre Liga y Copa. En la última jornada los babazorros golearon al Sporting, por 2-4, y se sitúan en una situación cómoda respecto a los puestos de descenso.



Esta campaña, los vascos sólo han caído en casa en dos ocasiones, ante el Real Madrid y el Espanyol, aunque, por otro lado, la mayoría de sus encuentros los cuenta por empates, puesto que sólo ha conseguido dos victorias en Mendizorroza, ante Granada y Betis.



Alineaciones probables:



Deportivo Alavés: Pacheco; Femenía, Laguardia, Alexis, Theo; Marcos Llorente, Dani Torres; Katai, Toquero, Camarasa; y Deyverson o Santos.



Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Mathieu, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.