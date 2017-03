Barcelona vs. Deportivo La Coruña: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azulgrana, pletórico de moral tras haber alcanzado los cuartos de final de la Champions League con una remontada histórica ante el PSG, se encontrará este domingo en el estadio de Riazor con la oposición del 'efecto Mel', al que se aferra el Deportivo para dar la campanada y bajar de la nube a los de Luis Enrique en la Liga Santander. (10:15 a.m. / DirecTV).



El Deportivo La Coruña se mantiene invicto desde la llegada de Pepe Mel al banquillo a pesar de la acumulación de partidos que ha tenido que afrontar en las dos últimas semanas y tratará de ampliar la racha ante el Barcelona.



Empató con el Atlético de Madrid (1-1) el jueves de la semana pasada, derrotó a un rival directo, el Sporting de Gijón (0-1) el pasado domingo, e igualó con el Betis, en el tiempo de descuento y de penalti, el pasado miércoles (1-1) en el partido que había sido aplazado a principios de febrero y que acabó justo antes de que el Barcelona firmara la épica ante el PSG.



Con esos resultados, el Deportivo La Coruña ha mejorado su estado de ánimo y ha cogido aire en la clasificación, aunque sigue siendo el último de los equipos que están en posiciones de permanencia.



Ante el Barcelona, Pepe Mel tendrá que variar el once por las bajas que acumula en la plantilla y también para contrarrestar el esfuerzo de los últimos choques del curso.



El entrenador blanquiazul ha perdido a uno de sus valladares, el brasileño Sidnei Rechel, que sufre una lesión muscular de grado 1, no ha recuperado a Guilherme dos Santos y tampoco puede contar con los sancionados Pedro Mosquera y el internacional rumano Florin Andone, máximo goleador del equipo.





​Así, el exmadridista Joselu Mato, que esta semana arrastró molestias musculares, será el referente ofensivo, Raúl Albentosa se situará en el eje de la zaga y Álex Bergantiños, inédito esta temporada en LaLiga hasta el partido ante el Atlético de Madrid, será titular por primera vez en el campeonato.



Además de los cambios obligados por las bajas, Mel podría sumar otros para refrescar el once: el exazulgrana Fernando Navarro suplirá al portugués Luisinho en el lateral izquierdo y el turco Emre Çolak podría ceder su puesto a Carles Gil, quien dejaría la banda derecha a Bruno Gama.



El Deportivo tiene apercibidos de sanción a Luisinho, Borges, Gil y Navarro, por lo que si ven amarilla se perderán el derbi gallego de la próxima semana ante el Celta de Vigo.



Después de la inyección de moral recibida por el Barça tras la histórica remontada ante el Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique buscará prolongar su estado de gracia y llevarse la victoria mañana en Riazar.



Seguramente la euforia será el principal rival de los azulgrana, un estado de sobreexcitación contraproducente para afrontar encuentros ante contrincantes que se juegan la vida en cada uno de los partidos ligueros que quedan.



Y es que los azulgranas han pasado de estar virtualmente eliminados en Europa, a clasificarse para los cuartos de final por la puerta grande; además son líderes de la Liga y jugarán la final de Copa del Rey, con lo que siguen vivos en las tres competiciones.



Ante el Deportivo, la principal duda táctica que se plantea es si Luis Enrique va a dar continuidad al dibujo 3-4-3 que tan buenos resultados le ha dado en el último mes.



Desde el 4-0 sufrido en París y la desastrosa victoria ante el Leganés (2-1), en la que el juego de los azulgranas tocó fondo; Luis Enrique decidió reanimar a su equipo.



Puso en juego ante el Sporting de Gijón, el Celta y el PSG, una defensa de tres, y el equipo se ha disparado, ya que en tres partidos ha conseguido 17 goles, casi seis de promedio por encuentro, y solo ha cedido dos.



En Riazor, Luis Enrique se tiene que plantear dos cuestiones esenciales: si mantiene el sistema y si impone rotaciones en el once titular, algo que parece lógico.



Previendo que los locales podrían alinear a un once con muchas precauciones defensivas, el Barça podría continuar con un 3-4-3, aunque podría variar la composición de la defensa, dando entrada a alguno de los dos laterales (Sergi Roberto o Alba), de inicio.



Las principales novedades se podrían producir en la media, mientras que en ataque, Luis Enrique no podrá contar con Neymar, baja a causa de unas molestias en el adductor izquierdo.



La baja de Neymar abre un abanico de posibilidades en el ataque azulgrana, desde la entrada de Arda Turan hasta la posibilidad de contar con Paco Alcácer.



Alineaciones probables:



Deportivo La Coruña: Lux; Juanfran, Arribas, Albentosa, Navarro; Borges, Álex Bergantiños; Bruno Gama, Carles Gil, Fayçal Fajr; y Joselu.



Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Messi; Denis Suárez, Suárez y Arda Turan.