Barcelona vs Eibar: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Partido Fecha 5 Liga Santander

Barcelona vs Eibar: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azulgrana recibe este martes a Eibar por la fecha 5 de la Liga Santander en el Estadio Camp Nou. En partido arrancará a las 3:00 p.m. (hora peruana) por ESPN 2. ¡No te pierdas las incidencias!



Barcelona defenderá su liderato ante Eibar. Los culés están invictos en la Liga Santander con 12 puntos, 2 más que Sevilla, su más cercano perseguidor que jugará de local ante Las Palmas el miércoles.



REVISA LOS HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina 5:00 P.M.

Brasil 5:00 P.M.

Chile 5:00 P.M.

Colombia 3:00 P.M.

España 10:00 P.M.

México 5:00 P.M.



Barcelona perdió a una de sus piezas fundamentales por lesión. Ousmane Dembélé, fichaje más caro de los azulgranas, estará fuera de las canchas 4 meses. Una dura baja en el esquema del técnico Valverde.



El francés será reemplazado por Gerard Deulofeu, español de 23 años que vino alternando en el once titular. El joven futbolista tendrá la gran oportunidad de disputar más encuentros desde el arranque.



Barcelona viene de un triunfazo con condición de visita. Los culés voltearon 2-1 a Getafe con gol de Paulinho, uno de los futbolistas más criticados por la prensa e hinchas. El brasileño se estrenó de gran forma con su nuevo equipo.



Eibar, por su parte, también ganó el último fin de semana en la Liga Santander. Vencieron 1-0 a Leganés en casa y sumaron 6 puntos en la tabla de posiciones, donde ocupan la casilla 13 en 4 partidos disputados.



Barcelona y Eibar se enfrentaron 3 veces en la Liga Santander. En todos los choques, los azulgranas golearon (3-0, 3-1 y 4-2). ¿El local seguirá alargando dicha racha? No te pierdas este encuentro en el Camp Nou.



Barcelona vs Eibar: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Denis Suárez, Rakitic, Messi; Suárez y Deulofeu.



Eibar: Dmitrovic; Capa, Gálvez, Oliveira, José Ángel; Dani Garcia, Jordán, Rivera; Bebé, Enrich e Inui

🔊 Valverde: "El Eibar es un equipo valiente, que viene a buscarte y que trata de llevar el juego a su terreno. Será un partido complicado" pic.twitter.com/VWUZaLC06c — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 18 de septiembre de 2017