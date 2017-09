Barcelona vs. Espanyol: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al equipo catalán en el Camp Nou este sábado por la fecha 3 de la Liga Santander. Barcelona necesita una victoria en el derbi ante Espanyol para mantenerse en el liderato por encima de Real Madrid. (1:45 p.m. hora de Perú) (20:45 horas de España) (TV para América: ESPN 2) (TV española: Movistar + | Movistar Partidazo | LaLiga Tv)



Barcelona vs. Espanyol será el primer derbi catalán de la temporada de la Liga Santander y el segundo partido de los azulgranas en casa tras los triunfos ante Betis y Alavés antes de la fecha FIFA por las Eliminatorias.



El técnico Ernesto Valverde busca la tranquilidad mediante un triunfo luego del convulsionado cierre del mercado de fichajes en el que dejó la sensación que Barcelona perdió más de lo que ganó.



Así el Barcelona vs. Espanyol tendrá los ojos puestos nuevamente en los fichajes azulgranas, que hagan olvidar la fuga de Neymar al PSG. Dembelé podría hacer su estreno y se espera que Paulinho iguale la actuación brillante con Brasil en las clasificatorias sudamericanas.

Barcelona 2-0 Alavés: Goles y resumen

En la convocatoria para el Barcelona vs Espanyol de la Liga española destacan por primera vez la presencia de los cuatro refuerzos del último mercado de pases: Deulofeu, Paulinho, Semedo y Dembelé. Además del recuperado Luis Suárez. Lamentablemente Sergi Roberto sufrió una molestia muscular y es baja para el derbi catalán.



Barcelona espera sumar su tercera victoria en la Liga española paara encarar con optimismo la fase de grupos de la Champions League 2017-2018. Además, un triunfo mantendría la ventaja prematura de dos puntos sobre Real Madrid, Atlético Madrid y Sevilla, que se mantienen invictos pero cedieron un empate cada uno.



La expectativa del once de Valverde para el Barcelona vs Espanyol está en el nuevo tridente ofensivo: 'MSD', Messi, Suárez y Dembelé, por quien se pagó cerca de 150 millones de euros. En Espanyol se lamentan las bajas de Oscar Duarte y Javi López por lesión.

Alineaciones del Barcelona vs. Espanyol:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Andrés Iniesta, Sergi Roberto; Lionel Messi, Paco Alcácer y Dembelé.



Espanyol: Diego López; Víctor Sánchez, David López, Naldo, Aarón; Jurado, Fuego, Diop, Piatti; Baptistao y Gerard Moreno.

