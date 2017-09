Barcelonavs. Getafe: EN VIVO EN DIRECTO Los blaugranas enfrentan al cuadro de los 'Azulones' este sábado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 4 de la Liga Santander. Barcelona busca su cuarto triunfo ante Getafe para mantener el liderato de la tabla del torneo español. (9:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (16:15 horas españolas) (TV: beIN Sports para España)



El Barcelona vs Getafe será el partido que le permita al técnico azulgrana Ernesto Valeverde ratificar el buen momento y despegue de su equipo luego de encadenar cuatro victorias seguidas (tres por la Liga y una por la Champions League).



El cuadro azulgrana es el líder de la tabla de posiciones con puntaje perfecto por encima del Real Madrid y Atlético Madrid. No obstante, en el Barcelona vs Getafe pone en juego su condición del líder a merced del Real Sociedad, que lo iguala en puntos, Sevilla y Athletic Bilbao cuentan con siete, dos menos que el equipo culé.



Una de las interrogantes de cara al Barcelona vs Getafe será el inicio de las rotaciones en el equipo azulgrana. Incluso, el propio técnico culé no descató que el propio Lionel Messi o Luis Suárez inicien sorpresivamente desde el banco de suplentes.

Los azulgranas llegan al duelo Barcelona vs Getafe mostrando una recuperación en el juego. Con el brillo usual de Lionel Messi, la potencia goleadora de Suárez y ahora a la espera de la magia de Dembelé, que se adapta al nuevo tridente. El triunfo ante Juventus por la Champions League fue contundente.



El descanso regulado será clave para la temporada azulgrana. En los siguientes dos semanas jugarán cinco partidos en 15 días. Así, en defensa podrían darse el mayor número de cambios en el esquema de Valverde. Javier Mascherano y Sergi Roberto están en la consideración para efectos de la rotación. Sin descartar a Aleix Vidal.



Dentro de las variantes posicionales en el campo, no es lo ideal dejar fuera a Andrés Iniesta pero han surgido alternativas válidas para el estratega azulgrana: André Gomes y Denis Suárez. Esto pese a las críticas de los aficionados culés. Pero además, se espera la consolidación de Paulinho.



Una idea es clara en Barcelona, en el ataque el puesto en juego se lo disputan entre Dembelé y Deulofeu. Alternarán, salvo situaciones extremas, no estarán habitualmente los cuatro atacantes, con Messi y el Pistolero.



Por su parte, Getafe llega al partido con Barcelona tras cosechar solo un triunfo en tres jornadas y ubicarse a mitad de la tabla. La tarea de los locales no solo pasa por no sufrir con la ofensiva azulgrana, que ya lleva nueve goles, también tiene que marcar a un equipo que no los ha recibido hasta ahora.

Alineaciones probables del Barcelona vs Getafe:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Paulinho, Rakitic, Lionel Messi; Dembéle y Luis Suárez.



Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Álvaro Jiménez, Markel Bergara, Fajr, Amath; Shibasaki; y Jorge Molina.

