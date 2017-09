Barcelona vs Girona: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV derbi por Liga Santander

Barcelona vs Girona: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta a los Albirrojos este sábado en el estadio Municipal de Montilivi por la fecha 6 de la Liga Santander. Barcelona va por los tres puntos ante Girona para mantenerse en el liderato en el nuevo derbi catalán. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (20:45 horas españolas) (TV: Bein Sports | Movistar Partidazo en España)



Barcelona vs Girona es el partido que necesitaba Ernesto Valverde para ensayar las rotaciones y perfilar el largo camino azulgrana en la liga española, que arrancó de manera sensacional. Incluso con resultados que lo favorecieron, en el caso de Real Madrid, por sobre todo.



El Barcelona vs Girona tiene una característica especial: no hay antecedentes en la historia. Por ello, el líder se estrena ante un club expectante en la Primera División española. Los Albirrojos tuvieron un buen inicio de torneo



Con cierta tranquilidad los azulgranas llegan al partido con cinco triunfos seguidos y la mayor capacidad goleadora de la liga con 17 tantos. Los culés incluso pueden empatar en el Barcelona vs Girona y seguir en primer lugar.

El gol de Paulinho en el último triunfo 6-1 de Barcelona ante Eibar por la Liga:

Barcelona vs Eibar: Gol de Paulinho



Lionel Messi ha sido la pieza clave y en solitario para el repunte del los azulgranas ya que Luis Suárez recupera su mejor versión tras la salida de Neymar y Dembélé se lesionó cuando empezaba a brillar.



Para este partido se espera la inclusión en el equipo titular de Paulinho y Denis Suárez. En la convocatoria Ernesto Valverde optó por descartar a Gerard Deulofeu y Semedo.



En Barcelona, además, se abrirá una nueva edición del derbi en el duelo con Girona, recientemente ascendido a Primera División.



"Cada partido es una experiencia única, pero el de mañana lo vivimos con unas sensaciones y unos sentimientos diferentes", aseguró Àlex Granell en la previa del Barcelona vs. Girona.

Alineaciones probables del Barcelona vs Girona:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Ivan Rakitic o Paulinho, Busquets, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez y Denis Suárez.



Girona FC: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho o Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Juanpe, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García, Portu o Larry Kayode; y Christian Stuani.

