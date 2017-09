Barcelona vs. Juventus: Lionel Messi y el gol con el que dejó parado a Buffon [VIDEO]

¡Con la mecha prendida! Lionel Messi mostró toda su magia en el Barcelona vs. Juventus por la primera fecha en la Champions League. El argentino no se contentó con anotarle solo un gol a Gianluigi Buffon, sino que también volvió a vencer su portería en el segundo tiempo del partido.



En esta ocasión Lionel Messi se llevó a casi toda la defensa de la Juventus y de un zapatazo dejó sin oportunidad a Gianluigi Buffon. Este gol llegó a los 69 minutos del Barcelona vs. Juventus.

Lionel Messi dejó parado a Buffon.

Messi recibió el balón y gambeteó y superó a Sandro y Benatia. Luego, la estrella del Barcelona sacó un remate de zurda que dejó sin reacción a Buffon.