Barcelona vs Juventus EN VIVO: Día, hora y canal. Culés recibirán en el Camp Nou a la 'Vecchia Signora' por el Grupo D de la fase de grupos de la Champions League. Los cracks Lionel Messi y Paulo Dybala tendrán un duelo aparte.



El Barcelona vs Juventus se jugará este martes a la 1:45 p.m. (horario peruano) y será transmitido por Fox Sports a nivel internacional. En Trome.pe. podrás seguir todas las incidencias del encuentro.



En España, el choque entre Barcelona y Juventus arrancará a las 8:45 p.m. por Antena 3 y A3 player , canales de señal abierta. ¿Qué equipo se llevará la victoria? No te pierdas este gran duelo por la Champions League.



A continuación revisa todos los horarios:



Perú: (1:45 p.m.)

Colombia: (1:45 p.m.)

México: (1:45 p.m.)

Argentina: (3:45 p.m.)

Chile: (3:45 p.m.)

Estados Unidos (Florida): (2:45 p.m.)

España: 8:45 p.m.



Barcelona chocará a ante su verdugo de la anterior Champions League. Pues, como se recuerda, Juventus eliminó al cuadro catalán en cuartos de final.