Barcelona vs Juventus: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'azulgrana' recibe este martes a 'vecchia signora' en el Camp Nou por el Grupo D de la Champions League. El partido arrancará a la 1:45 p.m. por la señal de Fox Sports. Lionel Messi vs Paulo Dybala. ¡No te pierdas las incidencias!



Barcelona enfrentará a su verdugo en la Champions League: Juventus, equipo que lo eliminó en la pasada edición del torneo. Los italianos serán un rival de categoría para que los de Valderde puedan medir sus capacidades en esta nueva temporada.



Barcelona llega entonado a este duelo por la Champions League. El último fin de semana golearon 5-0 a Espanyol con triplete de Lionel Messi, quien enfrentará a su compañero de la selección argentina, Paulo Dybala de Juventus.



Este buen momento de Barcelona se ve reflejado en la tabla de posiciones de la Liga Santander. Los culés son punteros con 9 puntos en 3 partidos disputados.



Juventus no se queda atrás. El conjunto del técnico Allegri también viene haciendo un buen campeonato doméstico. Vencieron de local 3-0 a Chievo Verona con tantos de Gonzalo Huguaín y Paulo Dybala. Este último suma 8 goles en 4 partidos.



En cuanto a lesionados, Barcelona no podrá contar con Arda Turan y Rafinha Alcántara. Mientras que en Juventus tampoco estarán Juan Guillermo Cuadrado y Sami Khedira. Igual, ambos equipos tienen las piezas suficientes para un gran duelo de estrellas.



Barcelona repetiría el mismo once que aplastó a Espanyol en la Liga Santander para enfrentar a Juventus en el Camp Nou. El francés Dembélé sería la única novedad en el once inicial, entraría en lugar del español Deulofeu.

🔊 Ter Stegen: "Buffon es un ídolo en el mundo del fútbol. Está jugando a muy alto nivel y tengo mucho respeto por todo lo que hace" #FCBlive pic.twitter.com/DXonPC7N6c — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 de septiembre de 2017

Barcelona vs Juventus: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Dembélé, Messi y Luis Suárez.



Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Douglas Costa, Dybala; Sturaro; Higuaín.