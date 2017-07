Barcelona vs Juventus: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Partido por International Champions Cup

Barcelona vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'azulgrana' choca este sábado ante la Juventus en el MetLife Stadium de Ney Jersey por la International Champions Cup. El partido arrancará a las 5:05 p.m. por la señal de DirecTV. ¡No te pierdas este partidazo desde Estados Unidos!



Barcelona enfrentará a Juventus en su primer partido de la pretemporada. Este choque significará, además, el debut oficial de Ernesto Valverde como técnico de los culés. Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar se volverán a juntar.



Justamente Neymar ha sido noticia los últimos días en Barcelona, ya que se habla de un posible fichaje del PSG. El brasileño, que entrena con normalidad con los azulgranas, no se ha referido al respecto. ¿Se quedará o no en España? La incertidumbre continúa.



"Neymar está con nosotros, contamos absolutamente con él y hemos hablado cuestiones tácticas", dijo el entrenador del Barcelona Ernesto Valverde a los medios en la previa del encuentro frente a Juventus por la International Champions Cup.



"Tengo ganas de ver a mi equipo en competición, voy conociendo a los jugadores poco a poco", agregó el DT culé sobre su debut ante la Juventus.



Barcelona se medirá ante su verdugo de la última Champions League. Como se recuerda, Juventus eliminó en semifinales a los azulgranas en partidos de ida y vuelta (3-0 global). Sin duda será un partidazo por la International Champions Cup.

Juventus 3-0 Barcelona: Goles y resumen