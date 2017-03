Barcelona vs. PSG: Mira el penal 'fantasma' de Luis Suárez en cámara lenta [VIDEO] 

Luis Suárez, el el goleador y el mejor actor de FC Barcelona, eso es lo que todos los medios de Europa han comentado tras ver al detalle el segundo penal que le cobran a en contra PSG cuando faltaban segundos para que se cumplan los 90 minutos. Unos brazos en alto de Marquinhos y el uruguayo se lanza al piso. Penal y el resto es historia en la Champions League.



Luis Suárez se inventó un penal que el árbitro compró y la remontada se concretaría cinco minutos más tarde. Lo cierto es que el arbitraje no fue lo mejor que tuvo el choque entre Barcelona y PSG.



Pero el de Luis Suárez no fue el único error, pues además de ese, no cobró un claro penal contra Barcelona en la primera parte, luego de una mano dentro del área de Javier Mascherano, cuando Julian Draxler intentó meter la pelota al medio del área.



Lo cierto es que el alemán Deniz Aytekin no tuvo la mejor noche en el Camp Nou. Barcelona y Luis Suárez lo aprovecharon y el elenco blaugrana se metió en cuartos de final.