Barcelona vs. PSG: Thiago Motta atropelló a hincha que fue a insultarlo [VIDEO]  

La catástrofe de PSG, no termina. El cuadro francés que vivió su peor episodio en la Champions League ante FC Barcelona, volvió a ser noticia esta madrugada por un grave incidente con un seguidor del cuadro parisino a su llegada al aeropuerto de Le Bourget.



El aficionado del PSG que llegó hasta el terminal aéreo para mostrar su insatisfacción con el rendimiento del equipo frente a los jugadores uno de ellos, el brasileño Thiago Motta, quien demostró solo quería salir del aeropuerto y en el camino golpeó a un aficionado quien tuvo que ser ingresado en el hospital de Saint-Denis.



Thiago Motta llegó al aeropuerto con el resto de la delegación del PSG procedente del Camp Nou, donde el equipo francés había protagonizado un ridículo histórico al ser eliminado por el Barcelona. Motta recogió su auto y perdió la paciencia con grupo de seguidores, molestos por la eliminación de la Champions League.



Los fanáticos zarandearon los coches de los jugadores, que no tuvieron la protección de la policía francesa, que en esos momentos no podía controlar todas las salidas. Marquinhos también pasó tremendo susto, sin embargo pudo escapar de los furiosos aficionados.