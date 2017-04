Barcelona vs Real Sociedad: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Chocan por la Liga Santander

Barcelona vs Real Sociedad: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azulgrana recibe este sábado a la Real Sociedad con la obligación de ganar si no quiere decir prácticamente adiós a la Liga Santander, después de desperdiciar, la pasada jornada en La Rosaleda, una oportunidad para recortar distancias al Real Madrid, al caer inesperadamente ante el Málaga (2-0) en otro partido desconcertante de los azulgranas. (1:45 p.m. / ESPN 2).



El Barcelona llega a la cita sumido en una depresión tras sufrir otra goleada con visitante en la Champions League, esta vez ante el Juventus italiano (3-0) en la ida de los cuartos de final, lo que le obligará de nuevo a buscar un milagro la próxima semana en el Camp Nou.



Perder ante la Real Sociedad significaría, por tanto, prácticamente dilapidar sus opciones en las dos competiciones más importantes del curso en tan solo una semana.



Para medirse a los donostiarras, el técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, recupera a Sergio Busquets, que no jugó en Turín por sanción, pero no podrá contar con Neymar da Silva, que se perderá los tres próximos compromisos ligueros por su expulsión en Málaga y su posterior aplauso a la decisión del colegiado de dejar a su equipo con diez.



Paco Alcácer o Arda Turan, que mañana mismo podría recibir el alta tras recuperarse de un lesión en el aductor derecho que le ha tenido las dos últimas semanas apartado de los terrenos de juego, podrían sustituir al brasileño en la tripleta atacante, que como siempre completarán Leo Messi y Luis Suárez.





Tras el fracaso del 3-4-3 en Turín, Luis Enrique podría recuperar el 4-3-3 para recibir al equipo vasco, con lo que Jordi Alba recuperaría la titularidad en el lateral zurdo.



El lateral diestro sería para Sergi Roberto, y Gerard Piqué, Samuel Umtiti, los centrales, ya que Javier Mascherano, arrastra molestias en el gemelo.



Con vistas a ese nuevo intento de remontada europea ante la Juve el próximo miércoles, Luis Enrique también podría reservar a Andrés Iniesta e Iván Rakitic en el centro del campo. Denis Suárez y André Gomes serían los sustitutos.



Por su parte, la Real Sociedad, con la sensible baja de su delantero Juanmi Jiménez, tratará de aprovechar mañana la crisis del Barça para puntuar y reforzar la sexta plaza en el Camp Nou, estadio históricamente esquivo para los vascos.



La última victoria en el feudo azulgrana data de 1991. Y es que el Barça ha ganado en sus últimas veinte comparecencias y goleado a los guipuzcoanos cuatro veces desde 2012 entre la Liga y la Copa del Rey.



La Real podrá oponer a una estadística lamentable varias de sus virtudes como el buen juego exhibido a lo largo de casi toda la temporada, sus excelentes prestaciones como visitante -el tercero mejor de la competición- y la presencia de un delantero como Willian José que recuperó su olfato de gol el pasado lunes en el triunfo ante el Sporting (3-1).





La actuación del brasileño será determinante, porque arriba los donostiarras siguen sin poder contar con Imanol Agirretxe, más de 15 meses de baja, ni con Juanmi Jiménez, su máximo goleador en el global de la campaña y segundo en la liga tras Willian.



La recuperación de las posiciones europeas, de las que quedó apeada durante dos jornadas cuando Villarreal y Athletic le superaron en la tabla, es el argumento motivador básico para plantar cara al Barcelona en un choque en el que los donostiarras pueden decidir una buena parte de la Liga.



Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, André Gomes, Denis Suárez; Messi, Luis Suárez y Arda.



Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Navas, Iñigo Martínez, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Prieto; Oyarzabal, Vela y Willian José.