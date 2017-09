Barcelona vs Sporting Lisboa EN VIVO EN DIRECTO. Los azulgranas visitan este miércoles a los portugueses en el Estadio José Alvarado por la segunda fecha del Grupo D de la Champions League. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. en España) por la señal de Fox Sports.



Barcelona llega entonado a este duelo frente a Sporting Lisboa por la Champions League. Suman 7 victorias consecutivas en la temporada (6 en Liga Santander y 1 en Champions League). Además, son líderes del torneo doméstico con 18 puntos, 4 más que el segundo Atlético Madrid.



El último fin de semana, Barcelona goleó 3-0 a Gerona en la Liga Santander con Lionel Messi en grandioso momento. El argentino lleva 11 goles en este 2017-18 con la camiseta azulgrana. Tremenda cifra goleadora.



Sporting Lisboa, por su parte, viene de un empate en la Liga de Portugal 1-1 ante Moreirense. Los leones marchan segundos en su campeonato con 19 puntos y están a 2 del líder Porto, su clásico rival.



La última vez que Barcelona y Sporting Lisboa chocaron por la Champions League en Portugal, los culés golearon 5-2 con tantos de Henry, Piqué, Messi y Bojan (26 de noviembre de 2008). ¿Este miércoles cambiará la historia? No te pierdas las incidencias.



En la primera jornada del Grupo D de la Champions League, Barcelona aplastó 3-0 a Juventus con doblete de Lionel Messi. Mientras que Sporting Lisboa se llevó un triunfazo de Grecia 3-2 ante Olympiakos.



Barcelona vs Sporting Lisboa: Alineaciones probables



Sporting Lisboa: Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Jonathan Silva; Williams Carvalho, Bataglia, Iuri Medeiros, Bruno Fernandes; Doumbia, Gelson Martins.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Iniesta, Rakitic, Busquets, Messi; Suárez, Deulofeu (o Denis Suárez).

🔊 Valverde: "El Sporting es un equipo muy fuerte. El año pasado hizo una gran temporada y lo está haciendo muy bien" #SportingBarçapic.twitter.com/gCbvQW45CL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 26 de septiembre de 2017