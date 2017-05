Barcelona vs Villarreal: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Liga Santander

Barcelona vs Villarreal: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azulgrana recibe este sábado al submarino amarillo en el Camp Nou por la fecha 36 de la Liga Santander. Los de Luis Enrique tienen que ganar sí o sí para mantener intacta las opciones de quedarse con el título del fútbol español. El partido irá desde las 11:30 a.m. (hora peruana) por la señal de ESPN.



Barcelona tendrá al frente a un Villarreal que lucha por un cupo a la próxima Europa League. Y salvo el choque del última temporada, donde los culés ganaron por 3-0, el conjunto amarillo supo ganar en anteriores temporadas (2013-14 y 2014-15).



El Barcleona vs Villarreal significaría el regreso del capitán Andrés Iniesta, que no estuvo en la anterior fecha ante Espanyol, por un lesión muscular. Aquel partido los de culés ganaron por 3-0 en condición de visita.



Sobre la lucha por el título de Liga, Luis Enrique, técnico del Barcelona, ha augurado que "todo tiene pinta de que se va a decidir en la última semana" y que la clasificación de los rivales de los azulgranas y Real Madrid en esas tres últimas jornadas "poco tiene que decir porque puedes tener problemas en cualquier partido".



Personalmente, el técnico vive sus últimas semanas como entrenador del Barcelona "con la misma ilusión" que los finales de temporada anteriores y considera que su sustituto debe tener "las mismas características" con las que él se presentó en su primera rueda de prensa como entrenador.





Villarreal enfrentará a Barcelona con la idea de repetir el objetivo alcanzado en el Vicente Calderón con Atlético Madrid, donde ganaron su último partido como visitante en un momento en el que el equipo de Fran Escribá sigue inmerso en la lucha por las plazas europeas con el Athletic Club y la Real Sociedad.



Así jugarían Barcelona vs Villarreal en el Camp Nou



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta o André Gomes; Messi, Suárez, Neymar.



Villarreal: Andrés Fernández; Mario, Musacchio, Bonera, Jaume Costa; Rodri, Trigueros, Soriano, Jonathan Dos Santos; Soldado, Bakambú.