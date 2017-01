Bayern Munich multará a jugadores extranjeros por no hablar alemán [VIDEO]

El presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, revive aquella vieja frase ‘Letra con sangre entra’ para combatir un problema que hoy aqueja el vestuario del cuadro bávaro en la Bundesliga donde hoy conviven nueve futbolistas distintas nacionalidades y donde se hablan hasta 5 idiomas diferentes al mismo tiempo. El mandamás alemán tiene una solución.



El titular del Bayern Munich sabe que un grupo desunido es un grupo débil y para ello hace una propuesta. "Deben hablar más alemán. El idioma es un nexo de unión. De otra forma se crean grupitos que no le hacen bien al equipo", dijo el dirigente.



En tal sentido la directiva del Bayern Munich impondrá una multa a los jugadores que no hablen alemán dentro de las instalaciones del club. “Si no lo aprenden, deberían pagar. Ese debe ser el camino”.



El directivo asegura que tomó esta decisión inspirado en la llegada de Pep Guardiola que a los pocos meses de llegado a Bayern Munich empezó a dar las charlas técnicas en un alemán bastante respetable.



Diario Bild hizo pasar examen a los jugadores de Bayern Munich donde los españoles Javi Martínez y Xabi Alonso, aprobaron con 3 (bien), mientras Juan Bernat y Thiago, también pasaron con un 4 (aprobado), El chileno Arturo Vidal y al brasileño Douglas Costa, lograron un 5 (Insuficiente). Pero peor le fue al portugués Renato Sanches y el francés Kingsley Coman, con un 6 (muy deficiente). El brasileño Rafinha y Frank Ribéry ostentan un 3 y son superados por el polaco Robert Lewandowski con un 2 ‘notable’. Pero el mejor de todos es holandés Arjen Robben logra la máxima calificación de ‘sobresaliente’ con un 1 de calificación.